Seduta positiva per le Borse europee, occhi a dati inflazione

(Teleborsa) -, che seguono i rialzi di Wall Street e dell'Asia, dopo che ieri sono stati pubblicatidi ottobre, i quali hanno rafforzato le scommesse sulla fine dell'aggressivo ciclo di rialzi della Federal Reserve.sul fronte dei prezzi al consumo sono arrivati stamattina anche in, con l'inflazione del Regno Unito che è scesa a ottobre più delle attese (+4,6% su anno), mentre sono stati confermati i valori in Francia (+4% su anno) e rivisti al ribasso in Italia (+1,7% su anno).Intanto, l'ha comunicato che, che nel mese di ottobre sono calati del 3,6% su base annua dopo la flessione del 3,8% a settembre. La diminuzione dei volumi di credito è "coerente con il rallentamento della crescita economica che deprime la domanda di prestiti", si legge nel rapporto mensile.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,28%. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,40%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,54%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +174 punti base, con ilche si posiziona al 4,32%.guadagno moderato per, che avanza dello 0,42%,avanza dello 0,89%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,55%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,37%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 31.427 punti. Leggermente positivo il(+0,31%); sulla stessa linea, in frazionale progresso il(+0,46%).Tra idi Milano, in evidenza(+3,49%),(+2,88%),(+2,48%) e(+2,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,24%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,19%. Piccola perdita per, che scambia con un -0,82%. Tentenna, che cede lo 0,74%.di Milano,(+3,95%),(+3,55%),(+3,47%) e(+2,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,15%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,95%.scende dell'1,93%. Calo deciso per, che segna un -1,82%.