Wall Street in rally dopo CPI di ottobre migliore delle attese

(Teleborsa) -, con ilin aumento dell'1,43%, continuando la scia rialzista evidenziata da tre guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, chiude in corsa l', che termina gli scambi a 4.496 punti. Su di giri il(+2,13%); come pure, effervescente l'(+1,64%).A sostenere gli acquisti sono i, che sono risultati migliori delle attese, con un indice headline invariato nel mese, grazie al raffreddamento della componente energia, e pressioni core in rallentamento sia su base congiunturale che tendenziale. La lettura fornisce ulterioriNell'S&P 500, buona la performance dei(+3,94%),(+3,32%) e(+2,91%).Tra i(+5,46%),(+4,56%),(+3,69%) e(+3,65%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,32%.Al top tra i, si posizionano(+16,39%),(+7,00%),(+6,68%) e(+6,56%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,37%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,3%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 3,8%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%)14:30: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,7%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,5%)14:30: Empire State Index (atteso -2,6 punti; preced. -4,6 punti)16:00: Scorte industria, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)16:00: Vendite industria, mensile (preced. 1,3%).