Wall Street positiva. Prezzi produzione confermano rallentamento inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

beni di consumo secondari

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street con l'ottimismo che prevale sul sentiment degli investitori sulla fine del ciclo restrittivo per le banche centrali.Secondo gli addetti ai lavori, la Fed metterà fine ai rialzi dei tassi alla luce dell'ultima lettura dell’ inflazione che negli USA ha rallentato più del previsto a ottobre. Dato confermato oggi anche dal calo dei prezzi alla produzione . Positivo anche il dato sull, salito a 9,1 punti a novembre, sopra le attese degli analisti. Sono leggermente scese ad ottobre le vendite al dettaglio , ma meno del previsto.Gli occhi degli operatori restano puntati inoltre sull’Tra gli indici statunitensi, si registra un lieve aumento per ilche sale dello 0,34% a 34.946 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata venerdì scorso; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 4.514 punti. Guadagni frazionali per il(+0,54%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,41%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,86%),(+0,68%) e(+0,57%).