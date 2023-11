Debole Wall Street, dati macro sostengono i Treasury

Cisco Systems

(Teleborsa) -, mentre i rendimenti dei Treasury continuano a diminuire, dopodeludenti di colossi statunitensi.Tra i dati più significativi pubblicati oggi, è emerso che lenegli Stati Uniti sono aumentate al livello più alto in quasi due anni, sottolineando le crescenti sfide che i lavoratori disoccupati devono affrontare nel trovare nuovi posti di lavoro. Ciò segnala un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro, che potrebbe consentire alla Federal Reserve di porre fine alla sua aggressiva campagna di inasprimento monetario.Tra gli, è risultata peggiore delle attese la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di ottobre, sono diminuiti oltre le attese i prezzi import-export sempre a ottobre, e l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia è migliorata a novembre.Con riguardo alleha tagliato le previsioni su ricavi e profitti per l'intero anno a causa del rallentamento della domanda per le sue apparecchiature di rete, mentreha messo in guardia sul calo della spesa dei consumatori in vista delle festività natalizie, anche se ha aumentato nuovamente la guidance sulle vendite e utili annuali.Tra i, illima lo 0,32%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.498 punti. Sulla parità il(-0,08%); sulla stessa linea, senza direzione l'(-0,02%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i(+0,70%),(+0,48%) e(+0,47%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-3,00%),(-1,21%) e(-0,88%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,26%),(+1,46%),(+1,46%) e(+1,37%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -11,49%. Tonfo di, che mostra una caduta del 7,52%. Sotto pressione, che accusa un calo del 3,55%. Scivola, con un netto svantaggio dell'1,95%.Tra idel Nasdaq 100,(+5,26%),(+2,99%),(+2,59%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -11,49%. Lettera su, che registra un importante calo del 5,69%. Scende, con un ribasso del 4,98%. Crolla, con una flessione del 4,72%.