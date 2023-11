L'azionario europeo tira il fiato dopo il recente rally

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che, rafforzato martedì dalla reazione positiva al calo dell'inflazione statunitense. Oggi la giornata è stata, con un'agenda macroeconomica scarna; gli unici dati rilevanti sono arrivati ancora da oltreoceano, con le nuove richieste di sussidi di disoccupazione statunitense che sono salite a +231 mila nell'ultima settimana, portando le richieste continue al massimo da quasi 2 anni e fornendo ulteriore conferma del ribilanciamento in corso nel mercato del lavoro.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,085. L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1.982,2 dollari l'oncia. Forte riduzione del(Light Sweet Crude Oil) (-4,21%), che ha toccato 73,43 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +173 punti base, con ilche si posiziona al 4,32%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,24%, scivola, con un netto svantaggio dell'1,01%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,57%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,71% sul, arrestando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,74%, terminando la seduta a 31.190 punti. In rosso il(-1,1%); sulla stessa linea, in discesa il(-0,89%).A Piazza Affari ilnell'ultima seduta è stato pari a 2,5 miliardi di euro, in calo del 3,80%, rispetto ai 2,6 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,67 miliardi di azioni, rispetto ai 0,69 miliardi precedenti.Tra lea grande capitalizzazione, sostenuta, con un discreto guadagno del 2,55%. Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dell'1,36%. Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dell'1,35%. Composta, che cresce di un modesto +0,85%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,36%. Lettera su, che registra un importante calo del 4,00%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,42%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,78%.di Milano,(+5,41%),(+3,99%),(+1,55%) e(+1,37%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,47%.scende del 5,09%. Scende, con un ribasso del 4,65%. Crolla, con una flessione del 3,94%.