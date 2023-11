Listini europei senza direzione aspettano Lagarde

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Piazza Affari

A2A

ERG

Leonardo

Hera

DiaSorin

Saipem

Banca Generali

STMicroelectronics

El.En

Alerion Clean Power

MutuiOnline

IREN

Carel Industries

Seco

Eurogroup Laminations

Ariston Holding

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, con gli investitori in attesa per i dati in arrivo dagli USA e per gli interventi della presidente BCE, Christine Lagarde. In giornata parleranno anche alcuni rappresentanti della Federal Reserve.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,06%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,40%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,77%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +176 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,39%.giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,33%, piccola perdita per, che scambia con un -0,47%, e tentenna, che cede lo 0,35%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 29.502 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 31.448 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,73%.Buona performance per, che cresce dell'1,75%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,60% che ha lanciato un'offerta secondaria quota minoritaria Leonardo DRS.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,93%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,37%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,35%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,08%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,85%.del FTSE MidCap,(+3,98%),(+1,72%),(+1,56%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,41%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,29%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,23%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,14%.