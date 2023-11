Orsero, Intesa Sanpaolo alza target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

Orsero

(Teleborsa) -ha incrementato a(da 23,5 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nell'importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, confermando ilsul titolo a "". Gli analisti sottolineano che Orsero ha registrato "", con il management che ha aumentato le previsioni per l'anno fiscale 2023 di circa il 2% in termini di fatturato e del 13% in termini di EBITDA.Il broker ha allineato le previsioni 2023 con gli obiettivi aggiornati del gruppo. Guardando al 2024, ha aumentato le ipotesi di redditività per la(sebbene incorporando un margine EBITDA anno su anno inferiore, poiché adotta un approccio più cauto nei confronti del business delle banane). Inoltre, ha ipotizzato una normalizzazione più pronunciata del mercatoNel complesso, Intesa Sanpaolo ha rivistorispettivamente del 15% e del 3,5% per il periodo 2023-24.