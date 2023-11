Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo per l'ufficio

telecomunicazioni

finanziario

Walt Disney

Intel

Walgreens Boots Alliance

Nike

Merck

Salesforce

JD.com

Sirius XM Radio

Intel

PDD Holdings

Vertex Pharmaceuticals

Constellation Energy

Cadence Design Systems

Palo Alto Networks

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno in chiusura, con gli investitori convinti che la Fed metterà fine ai rialzi dei tassi con l’inflazione che negli USA ha rallentato più del previsto a ottobre. Dato reiterato anche dal calo dei prezzi alla produzione, diffuso in giornata.Ilha messo a segno un +0,47%; mentre, al contrario, incolore l', che archivia la seduta a 4.503 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(+0,03%); con analoga direzione, senza direzione l'(+0,19%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,70%),(+0,60%) e(+0,57%).Al top tra i(+3,14%),(+3,10%),(+2,23%) e(+1,97%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -0,78%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,80%.(+7,08%),(+6,34%),(+3,10%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,59%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,58%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,51%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,91%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi export, mensile (preced. 0,7%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (preced. 217K unità)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,3%; preced. 0,1%)14:30: PhillyFed (atteso -11 punti; preced. -9 punti)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,3%)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 0,1%)16:00: Indice NAHB (atteso 40 punti; preced. 40 punti).