RES ottiene un finanziamento da 8 milioni di euro

RES

Banco BPM

(Teleborsa) -, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, ha ottenuto daun finanziamento pari a Euro 8 milioni a valere sulla realizzazione dell’impianto di riciclo delle plastiche.con 8 mesi di preammortamento è assistita da garanzia SACE Green all’ 80% e finanzia la realizzazione a Pettoranello (IS) della cosiddetta FASE I del progetto relativo alla realizzazione di un centro integrato di selezione spinta e riciclo delle plastiche finalizzato alla produzione di materie prime seconde e al recupero degli scarti di processo mediante trasformazione in olio pirolitico.In particolare, la linea di creditocon una capacità di trattamento di 40.000 tonnellate annue e di un impianto di lavaggio e granulazione del PET e dell’HDPE per una capacità di circa 10.400 tonnellate annue, parte del più ampio progetto di realizzazione del primo centro integrato di recupero e trasformazione delle plastiche sia da riciclo meccanico che da riciclo chimico, tramite pirolisi, per essere utilizzate come materie prime vergini nelle industrie plastiche, chimiche e petrolchimiche, raggiungendo il vero valore aggiunto dell’economia circolare, ossia l’azzeramento di tutti gli sprechi.