Triboo, ricavi primi nove mesi a 57,6 milioni

Triboo

(Teleborsa) - I risultati al 30 settembre di, Gruppo attivo nel settore digitale, mostranopari a 57,6 milioni di euro, in decrescita del 16% rispetto al 30 settembre 2022 (68,7 milioni).L’ EBITDA adjusted consolidato ammonta a 5,4 milioni di euro rispetto a 8,7 milioni di euro al 30 settembre 2022.Ladi Gruppo al 30 settembre 2023 è negativa per 15,9 milioni di euro, di cui debiti finanziari per affitti e leasing, contabilizzati in conformità al principio contabile internazionale IFRS 16, per circa 4,4 milioni. Nell’ultimo trimestre, la posizione finanziaria netta risulta in leggero miglioramento (16,3 milioni al 30 giugno 2023)."Nei primi nove mesi dell’anno,che ha inevitabilmente impattato sull’andamento dei ricavi,grazie alle mirate azioni strategiche di razionalizzazione dei processi e di efficientamento della struttura dei costi, al tempo stesso ponendo le basi per la crescita futura grazie all’investimento in nuove tecnologie e competenze che possano permettere al Gruppo di ampliare la propria offerta di digital transformation factory in grado di affiancare i propri clienti a 360° nel processo di transizione digitale" - commenta-. "Siamo, che storicamente rappresenta un periodo molto importante per il business del Gruppo grazie ad eventi quali il Black Friday e le feste natalizie,".