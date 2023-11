Health Italia, EBITDA 9 mesi sale a 4,1 milioni. Ricavi stabili

Health Italia

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato italiano della sanità integrativa e della offerta di soluzioni per il benessere di famiglie e dipendenti di aziende, ha chiuso iconpari a 25,1 milioni di euro, in linea (-0,7%) rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente. L'andamento è dovuto al percorso di deconsolidamento delle divisioni Nutraceutica e Immobiliare nel periodo di rifermento 2023, che è stato bilanciato dall'aumento dei ricavi nelle Business Unit "core".La divisione, contribuisce ai ricavi netti con il 73,1%, mentre la divisionecon il 26,9%.L'è pari a 4,1 milioni di euro, in crescita del 13,1% rispetto al 3Q 2022. L'si attesta al 16,5% dei ricavi netti, registrando una crescita di circa 2 punti percentuali rispetto al terzo trimestre 2022 (14,5%)."Nei primi 9 mesi dell'anno, i risultati indicano un miglioramento della marginalità rispetto all'anno precedente - ha commentato l'- Tale aumento è attribuibile all'ottima performance della divisione core Healthcare and Services nonché al corretto bilanciamento tra l'implementazione di unae la strategia di investimenti mirati in infrastrutture strategiche in grado di aumentare il nostro livello di competitività"."I risultati, in linea con le aspettative della società, dimostrano la solidità del nostro modello di business esulle divisioni core, massimizzando le opportunità di crescita e garantendo un'ottima efficienza operativa", ha aggiunto.