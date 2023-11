Nitto Atp Finals, Intesa Sanpaolo: Porro-Ruggieri "telecronisti inconsueti"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dai vertici della carta stampata alle vesti inconsuete di commentatori sportivi. A vestire i panni di telecronisti delle, sono il giornalista e appassionato di tennis, ospiti nella lounge di Intesa Sanpaolo al Pala Alpitour, dove hanno raccontato, affiancati dal commento tecnico del giornalista e telecronista sportivo Ubaldo Scanagatta, i momenti salienti delle partite della sessione pomeridiana, in particolare l'incontro fra Daniil Medvedev e Carlos Alcaraz.Quella del '' è un'idea nata lo scorso anno quandoha invitato ila commentare la partita dalla sua particolare prospettiva. "L'emozione di fare una 'telecronaca", parola forte direi --, una cosa che non ho mai fatto, mi diverte moltissimo perché sono appassionato di tennis e per me è un'esperienza unica. Quello che ho voluto fare è cercare di capire come si deve giocare, perché veder giocare quelli forti ti insegna tanto. Quindi ho provato più che a commentare ad imparare". Inevitabile, in questa giornata, pensare anche al campione di casa, Jannik Sinner."Stiamo rivivendo quello che abbiamo vissuto 20 anni fa con Tomba nello sci --, siamo tutti contentissimi di vedere un ragazzo di tale talento, brillantezza e anche grinta ed equilibrio mentale fortissimo che scala le classifiche mondiali. E lui - conclude - è la punta dell'iceberg di un movimento che ha tanti protagonisti".