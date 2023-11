Poco mossa la Borsa americana, verso rialzo settimanale

Gap

Ross Stores

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) -, dopo che diversi dati, inclusi l'indice dei prezzi al consumo e alla produzione, hanno indicato un allentamento delle pressioni inflazionistiche. Inoltre, i dati sui sussidi alla disoccupazione hanno segnalato un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro, che rappresenta un altro elemento a favore dellaL'attenzione degli investitori per lestatunitense rimane alta, e oggi scandaglieranno le parole di Susan Collins (Fed di Boston), Austan Goolsbee (Fed di Chicago) e Mary Daly (Fed di Francisco).Tra le, continuano a emergere segnali importanti da colossi del mondoha previsto vendite piatte o leggermente negative nel trimestre natalizio, dopo aver registrato risultati superiori alle attese nel terzo trimestre, mentreha migliorato la guidance sull'utile annuale, pur mantenendo un approccio cauto di fronte alle tante incognite.Oggi l'agenda macro è piuttosto scarna. L'unica indicazione arrivata è che il cresciuto più delle attese a ottobre, secondo i dati sui nuovi cantieri avviati e sui permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti.Per quanto riguarda i principali indici della Borsa di New York, ilche si ferma a 34.917 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.504 punti. In frazionale calo il(-0,32%); con analoga direzione, poco sotto la parità l'(-0,29%).