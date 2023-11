S.I.F. Italia sceglie Accuracy per analisi indipendente di Visibilia

S.I.F. Italia

Visibilia Editore

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore dell'amministrazione degli immobili, ha deliberato, con riferimento alla partecipazione detenuta nel capitale sociale di, di conferire mandato all'al fine di svolgere un'di Visibilia, inclusa l'analisi dell'eventuale piano di risanamento di Visibilia.Lastimata per le risultanze dell'advisor e la relativa analisi da parte della società è di 4-8 settimane dal momento in cui l'advisor riceverà il set informativo richiesto, si legge in una nota.