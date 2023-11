Wall Street stabile, occhi a dichiarazioni funzionari Fed

Gap

(Teleborsa) -, dopo che diversi dati, inclusi l'indice dei prezzi al consumo e alla produzione, hanno indicato un allentamento delle pressioni inflazionistiche. Inoltre, i dati sui sussidi alla disoccupazione hanno segnalato un ulteriore raffreddamento del mercato del lavoro, che rappresenta un altro elemento a favore dellaIl presidente della Federal Reserve Bank di Chicago,, ha dichiarato che la banca centrale americana "farà quello che serve" per riportare l'inflazione all'obiettivo del 2%, sottolineando che l'inflazione sembra essere già su quella strada se le pressioni sui prezzi delle case si allenteranno come previsto. Invece, nonostante i recenti segnali incoraggianti sull'inflazione, la presidente della Federal Reserve di Boston,, ha dichiarato che potrebbero essere ancora necessari ulteriori aumenti dei tassi di interesse.Tra le, continuano a emergere segnali importanti da colossi del mondoha previsto vendite piatte o leggermente negative nel trimestre natalizio, dopo aver registrato risultati superiori alle attese nel terzo trimestre, mentreha migliorato la guidance sull'utile annuale, pur mantenendo un approccio cauto di fronte alle tante incognite.Oggi l'agenda macro è piuttosto scarna. L'unica indicazione arrivata è che il cresciuto più delle attese a ottobre, secondo i dati sui nuovi cantieri avviati e sui permessi edilizi rilasciati dalle autorità competenti.Per quanto riguarda i, Wall Street riporta una variazione pari a -0,04% sul; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.509 punti. Senza direzione il(-0,14%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'(-0,13%).In buona evidenza nell'S&P 500 i(+2,37%),(+0,57%) e(+0,48%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,99%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,10%),(+1,93%),(+1,85%) e(+1,37%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,62%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,41%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,10%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,84%.Al top tra i, si posizionano(+7,83%),(+3,51%),(+3,39%) e(+2,81%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,35%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,10%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,05%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,75%.