doValue, rilevate azioni proprie per oltre 220 mila euro

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha, tra il 13 e il 17 novembre 2023, complessiveal prezzo medio ponderato per il volume di 3,1754 euro per azione, per uncomplessivo diDall'inizio del Programma, l'operatore attivo nei servizi di credit management e real estate per banche e investitori ha acquistato 195.900 azioni proprie (pari allo 0,245% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 668.989 euro.Al 17 novembre, considerando le azioni proprie già in portafoglio, doValue detiene complessivamente 1.028.518 azioni proprie, pari all'1,286% del capitale sociale.Intanto, a Milano,estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 3,22 euro.