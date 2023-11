Endesa, dividendo 2023 confermato nonostante pagamento per caso GNL

Endesa

(Teleborsa) -, utility spagnola controllata da, punta a confermare il dividendo 2023 nonostante la Corte arbitrale internazionale della Camera di commercio internazionale (ICC) le abbia comunicato di dover(circa 530 milioni di euro) in seguito alla revisione dei prezzi di un contratto di fornitura di gas naturale liquefatto () a lungo termine. Non è noto il nome del produttore di GNL a cui la società deve pagare la somma.Il consiglio di amministrazione di Endesa si riunirà mercoledì 22 novembre per discutere la conseguente proposta di modifica dell'attuale politica dei dividendi per il periodo 2023-2026. Tale modifica, se approvata, comporterà che "gli", si legge in una nota.Il tema sarà probabilmente affrontato anche dalla controllante Enel, che sempre il 22 novembre ha in programma la presentazione del. Il piano di Endesa sarà svelato il giorno seguente.