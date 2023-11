ERG, acquistate azioni proprie per oltre 5,9 milioni di euro

ERG

Società attiva nel settore delle energie rinnovabili

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, dal 13 al 17 novembre 2023, complessivamente(pari allo 0,1581% del capitale sociale) al prezzo medio ponderato di 25,0284 euro, per unpari aA seguito delle predette operazioni, al 17 novembre, sono state riacquistate, a partire dall’avvio del programma, 1.019.170 azioni ordinarie al prezzo medio ponderato di euro 23,6618 per azione.Considerando le azioni già in portafoglio, ERG detiene 1.801.250 azioni proprie pari all'1,1983% del capitale sociale.A Milano, oggi, piccolo passo in avanti per la, che porta a casa un timido +0,55%.