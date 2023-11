Gas, Pichetto Fratin: "Decreto energia entro fine mese"

(Teleborsa) - "quanto prima, sicuramente". Lo ha assicurato il Ministro dell'Energia e della Sicurezza Energetica,a margine dell'assemblea di Proxigas, spiegando "attendevamo l'esito di. Queste interlocuzioni stanno andando avanti e quindi. Presenteremo il decreto con le condizioni che ci sono adesso.e quindi vedremo cosa fare".A proposito del, il titolare del MASE ha affermato. "Il 10 gennaio ci saranno le gare - ha spiegato il Ministro - poi faremo delle valutazioni rispetto ai vulnerabili, dove la categoria viene trattata con una metodologia diversa rispetto ai non vulnerabili. Poi con ARERA stiamo definendo le modalità di attuazione".In relazione all'ipotesi di fissazione di una, Pichetto ha spiegato che "c'è una questione che riguarda il cosiddetto market design dove si sta tentando di giungere ad una". "Io ad esempio ho fatto il mio passaggio dicendo che non possiamo come Stato sostenerla - ha proseguito il Ministro - mentre la. Non possiamo stabilire un prezzo dell'energia come la Francia, perché lì lo Stato è proprietario di EDF e delle centrali e quindi stabilisce il prezzo. E' un percorso difficile ma continuiamo ad andare avanti nelle trattative".