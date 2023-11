OpenSignal: Vodafone miglior operatore in Italia per customer experience

(Teleborsa) - Secondoi clienti di retehanno la miglior esperienza complessiva nella fruizione di vPer quanto riguarda la banda larga,e è il primo operatore per l’esperienza di qualità costante e gli utenti Vodafone vedono anche la velocità di download massima della banda larga più veloce con 440,2 Mbps.: dal rapportoche ha analizzato i dati reali raccolti nei 90 giorni che vanno dal 1° luglio 2023 al 28 settembre 2023 per confrontare l'esperienza di rete mobile fra gli operatori nazionali emerge che gli utentihanno l'esperienza più coerente in Italia, con il 75.8% dei test effettuati che soddisfano le soglie minime di prestazioni raccomandate per le applicazioni più comuni ed esigenti, come la visione di video in HD, Vodafone si aggiudica questo primato per l- Gli utenti Vodafone hanno la più alta velocità complessiva di download e upload. Vodafone è l’unica ad aggiudicarsi i premi Download Speed Experience e Upload Speed Experience. Gli utenti Vodafone registrano la velocità media di download più elevata, pari a 37,9 Mbps e vedono una velocità media complessiva di upload di 10.4 Mbps.- Gli utenti Vodafone hanno la miglior esperienza di gaming in real time con un valore di 71.3 (scala da 1 a 100), I giochi testati includono alcuni dei più popolari giochi real time multiplayers come Fortnite, Pro Evolution Soccer and Arena of Valor.- Gli utenti con rete Vodafone hanno la migliore esperienza di streaming video in Italia. Questo è il sesto rapporto consecutivo sull'esperienza di rete mobile in cui Vodafone vince il premio Video Experience per l’Italia, aggiudicandoselo con un punteggio di 65.5 punti su una scala di 100 punti.Per quanto riguarda la, dal rapporto OpenSignal che ha analizzato i dati reali raccolti nel periodo che va dal 11 aprile 2023 al 7 ottobre 2023, risulta che Vodafone è il miglior operatore anche per l'esperienza diraggiungendo il primo posto con un punteggio di 82,2%. Gli utenti Vodafone registrano anche il