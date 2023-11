Wall Street in stand-by, attesa per conti Nvidia e verbali Fed

Nvidia

(Teleborsa) -, in unae in vista dellanel corso della settimana. L'agenda macroeconomica è piuttosto scarna, con l'unica indicazione odierna che arriva dal leading indicator di ottobre, un indicatore sintetico dell'attività economica aggregata negli Stati Uniti. Domani, oltre ad alcuni dati, è in programma la pubblicazione dei verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve.La stagione deiè sostanzialmente terminata e manca un solo grande nome all'appello: martedì è infatti prevista la trimestrale del chip designer, i cui risultati sono ormai seguiti da vicino per capire lo stato di salute dell'intero settore dell'intelligenza artificiale generativa.In questa settimana saranno osservate anche le indicazioni provenienti dalla grandi, che vedono nell'inizio della cruciale stagione dello shopping natalizio.Tra ici sono(dopo che il colosso tech ha assunto Sam Altman per guidare un nuovo team di ricerca avanzata sull'intelligenza artificiale, pochi giorni dopo che l'imprenditore è stato estromesso da OpenAI) e(che ha annunciato l'intenzione di emettere 1,2 miliardi di dollari di obbligazioni convertibili a cinque anni).Guardando ai, ilche si attesta sui valori della vigilia a 34.983 punti; sulla stessa linea, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 4.521 punti. Poco sopra la parità il(+0,5%); con analoga direzione, guadagni frazionali per l'(+0,34%).