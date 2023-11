Mondo Tv finalizza accordo con CLG Capital per POC. Effetto diluitivo certo

Mondo TV

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e distribuzione di serie televisive e film d'animazione, haper l'emissione di undi valore nominale complessivo pari a massimi 7,5 milioni di euro in 3 anni con contestuale emissione di warrant, il cui perfezionamento è soggetto all’approvazione dell'assemblea straordinaria convocata per l'11 dicembre 2023. L'operazione era stata annunciata lo scorso 7 novembre La società ritiene che l'emissione delle obbligazioni convertibili non standard "sia lodelle risorse utili per migliorare e rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria" e che "eventuali alternative [...] risulterebbero fortemente incerte, di difficile attuazione e comunque penalizzanti".Viene evidenziato che l'esecuzione dell'operazione comporterà ", ma variabile e non ipotizzabile, sulle partecipazioni possedute dagli attuali azionisti", che dipenderà dalla quota di capitale della società effettivamente sottoscritta da CLG ad esito della conversione e pertanto anche dal numero delle stesse e dal relativo prezzo."Esiste unnel corso dell'operazione in caso di vendita sul mercato azionario delle azioni ricevute in conversione da parte del sottoscrittore del prestito", si legge nel comunicato che spiega tutte le condizioni.