Piazza Affari fa peggio dell'Europa appesantita dalle banche

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità.e.registra un ribasso con forti volumi dopo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha perfezionato la cessione del 25% del capitale attraverso un Accelerated Book Building (ABB).scende dopo il downgrade dia "hold" da "buy", con gli analisti che affermano che è ora di "diventare un po' più cauti" sulle banche italiane dopo "performance di mercato inaspettatamente forte" nel terzo trimestre.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,095. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,53%. Il(Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 77,55 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +170 punti base, mentre ilsi attesta al 4,30%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,12%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,55%, e discesa modesta per, che cede un piccolo -0,25%.Sessione negativa per, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,88%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 31.240 punti, in calo dello 0,83%. Poco sotto la parità il(-0,28%); sulla stessa tendenza, sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,60%.In questaper la Borsa di Milano, deboli rialzi si registrano su(+0,34%),(+0,23) e(+0,23%).Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -8,30%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,46%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,25%.scende del 3,22%.di Milano,(+2,23%),(+1,68%),(+1,61%) e(+1,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,68%. Calo deciso per, che segna un -3,54%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,34%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,88%.