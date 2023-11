Piazza Affari in ribasso zavorrata dalle banche. Sulla parità l'Europa

MPS

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Nexi

Banca Mediolanum

Banca MPS

Banco BPM

CNH Industrial

BPER

Buzzi Unicem

Webuild

Credem

Intercos

Ferretti

Seco

Carel Industries

El.En

(Teleborsa) -, mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Oggi nel Vecchio Continente, mentre negli Stati Uniti stasera saranno resi noti i verbali della riunione Fed di inizio mese, dai quali potrebbero emergere indicazioni sull'atteggiamento meno aggressivo adottato dalla banca centrale nonostante la forza dell'economia.L'è rivolta a, che registradopo che il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha perfezionato con successo la cessione di 314.922.429 azioni ordinarie, pari al 25% del capitale sociale, attraverso un Accelerated Book Building (ABB) riservato a investitori istituzionali italiani ed esteri.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,095. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.987,3 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,67%.Sulla parità lo, che rimane a quota +171 punti base, con ilche si posiziona al 4,31%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,16%, si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,45%, e resta vicino alla parità(-0,18%).Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,60%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,58%, scambiando a 31.319 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,44%; sulla stessa tendenza, in discesa il(-0,72%).di Milano, troviamo(+1,20%) e(+0,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,79%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,18%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,92%.scende dell'1,61%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,63%),(+1,53%),(+1,23%) e(+0,86%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,33%. Calo deciso per, che segna un -2,27%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,16%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,97%.