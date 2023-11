Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

S&P-500

(Teleborsa) -, che chiudono con un frazionale rialzo. Resta indietro invece la piazza di Milano che non riesce a cogliere il vento europeo degli acquisti. Intanto a Wall Street l'segna un aumento dello 0,44% nonostante i messaggi meno rassicuranti giunti ieri da Fed e BCE, che invitano alla cautela chi è convinto che la stretta monetaria sia ormai conclusa. Attesi domani i verbali dell'ultima riunione della Banca centrale europea.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. Lieve calo dell', che scende a 1.991,6 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 74,93 dollari per barile, con un ribasso del 3,66%, dopo dopo che è stato rinviato il meeting dell'Opec+ dal 26 al 30 novembre, creando incertezza sui futuri livelli di produzione.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +173 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,29%.avanza dello 0,36%, poco mosso, che mostra un -0,17%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,43%. Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 29.155 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 31.107 punti.Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 22/11/2023 è stato pari a 1,8 miliardi di euro, in calo del 18,39%, rispetto ai 2,2 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,59 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,41 miliardi.di Piazza Affari, buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,54%.Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,98%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,65%.In luce, con un ampio progresso dell'1,60%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,88%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,36%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,35%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,38%),(+2,73%),(+2,30%) e(+2,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,59%.Calo deciso per, che segna un -2,09%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,42%.