Milano marcia in positivo assieme ai mercati del Vecchio Continente

(Teleborsa) -, a dispetto del'andamento più cauto dei mercato asiatici. Ler borse sembrano aver ben digerito quanto emerso dalle, mentre si guarda con interesse aidi 18 Istituzioni finanziarie italiane e 8 utilities e questo contribuisce a supportare il mercato italiano.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,09. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.002 dollari l'oncia. Perde terreno il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 77,2 dollari per barile, con un calo dello 0,73%.Lieve calo dello, che scende a +171 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,31%.avanza dello 0,33%, senza slancio, che negozia con un -0,08%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,29%.Il listino milanese mostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,38%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 31.214 punti.Poco sopra la parità il(+0,41%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per il(+0,53%).di Milano, troviamo(+1,87%),(+1,80%),(+1,61%) e(+1,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.del FTSE MidCap,(+2,14%),(+2,12%),(+1,83%) e(+1,60%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,71%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,57%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,50%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,42%.Tra ledi maggior peso:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 231K unità)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso -3,2%; preced. 4,7%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -17,6 punti; preced. -17,9 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 60,4 punti; preced. 63,8 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 3,59 Mln barili).