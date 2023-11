Solid World, la BU Bio3DPrinting si aggiudica importante contratto in USA

Solid World Group

(Teleborsa) -annuncia che la sua business unit medicalecon uno dei maggiori ospedali della, per la piattaforma di, prima biostampante 3D multiscala e multimateriale ideata per ladi cui la società detiene un brevetto di livello globale.Laavverrà neiuna volta portati a termine glirelativi al sistema di stampa e necessari per prevenire qualsivoglia imprecisione nella realizzazione del prodotto finale. Una volta in funzione,, l’ospedale newyorkese utilizzerà la tecnologia all’avanguardia di Electrospider sia per lache per lache verranno poi impiantati nei soggetti beneficiari.