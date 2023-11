Wall Street positiva. Microsoft e Nvidia sorvegliate speciali

Nvidia,

Microsoft

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street nonostante i, che invitano alla cautela chi è convinto che la stretta monetaria sia ormai conclusa. A dare linfa contribuisce la buona performance delin scia alla trimestrale dirisultata migliore delle attese, seppur debole sulle prospettive di vendita in Cina. Sotto la lente anche il titolo, con la società di Satya Nadella incoraggiata dal nuovo consiglio di amministrazione di OpenAI , società di cui detiene il 49%.Gli scambi sono previsti ridotti in vista della, che cade domani, e la borsa americana resterà chiusa.Sul fronte macro, è diminuito il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi alla disoccupazione, mentre gli ordini di beni durevoli negli Stati Uniti hanno registrato un dato in ribasso, più delle attese.Tra gli indici statunitensi, ilsta mettendo a segno un +0,4%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 4.567 punti. Sale il(+1,12%); sulla stessa tendenza, positivo l'(+0,74%).