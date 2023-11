EEMS emette 12,5minioni azioni a favore di Negma su conversione 5 obbligazioni

EEMS

(Teleborsa) -annuncia l'emissione diquotate sul mercato Euronext Milan, aventi le medesime caratteristiche e i medesimi diritti delle azioni già in circolazione e godimento regolare –rivenienti dallaemesse in data 24 ottobre 2023 nel contesto della quinta tranche del prestito obbligazionario convertibile in azioni quotate EEMS riservato a Negma deliberato dall’Assemblea Straordinaria in data 24 ottobre 2022.Si precisa che il numero di azioni oggetto della conversione corrisponde al risultato della divisione fra il valore nominale di ciascuna Obbligazione e ildeterminato in conformità all’Accordo di Investimento e al Regolamento del POC Negma eponderato per i volumi scambiati (“Daily VWAP” ovvero Volume Weighted Average Price) delle azioni EEMS nel corso dei dodici giorni di mercato aperto precedenti la data di richiesta di conversione delle Obbligazioni (“Pricing Period”), che è risultato essere pari adIn conseguenza di quanto sopra, il capitale sociale della Società risulterà essere pari a Euro 2.565.878 suddiviso in 653.280.332 azioni ordinarie quotate.