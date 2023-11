FS, De Filippis (Mercitalia Logistics): "Intermodalità vero volano logistica"

(Teleborsa) -: sono i temi portantiInternazionale dia Roma il 22 e il 23 novembre., aperta ieri con la presentazione dei dati dell’Osservatorio Confcommercio Trasporti su passeggeri e merci in Italia, ha visto oggi la partecipazione di FS con l’AD di Mercitalia Logisticsintervenuta in occasione del panel Integrazione ferro-gomma e intermobilità nel settore aeroportuale.Sinergie con operatori e partner, integrazione mare-gomma-ferro e il piano d’impresa decennale sostenuto da tre miliardi di investimenti per il trasporto merci, i temi principali dell’intervento dell’AD della capofila del Polo Logistica che haillustra lo scenario in Europa e in Italia che vedono rispettivamente ille percentuali che interessano il trasporto merci su ferro. La quota è destinata a raddoppiare entro il 2030 per arrivare al 50% nel 2050 secondo gli obiettivi fissati dall’Unione Europea. Per raggiungerli, un piano industriale decennale che prevede un investimento di 3 miliardi di euro, l’80% dei quali dedicati al rinnovo della flotta, 300 milioni al potenziamento di terminal esistenti e alla creazione di nuovi e 200 milioni alla digitalizzazione. “La parola chiave per raggiungere gli obiettivi sfidanti fissati è integrazione mare-gomma-ferro. Un’integrazione che può fare del trasporto ferroviario il vettore di trasporto delle merci nelle lunghe distanze, lasciando al trasporto stradale il cosiddetto primo e ultimo miglio”.. – continua l’AD di Mercitalia Logistics - Le infrastrutture rappresentanoi. Per esempio, con la chiusura del Fréjus abbiamo quantificato una mancata circolazione di 376 treni al mese, con previsione di oltre 1300 treni nel 2023, che causano una perdita di fatturato di circa 4 milioni di euro mensili, per un totale di oltre 14 milioni nell'anno in corso”.- conclude De Filippis – Proprio per questo stiamo lavorando molto sulla catena del valore, sviluppando tutte quelle attività che ci consentono di gestire ogni passaggio del trasferimento delle merci da un mittente a un destinatario, compreso quindi l’ultimo miglio e tutti gli snodi intermodali”.