MFE in rally dopo i risultati, Cfo conferma politica dividendi

(Teleborsa) -, mentre le azioni di classe B hanno evidenziato un progresso del 6,18%. Il titolo della società di Cologno Monzese beneficia dei solidi risultati presentati dal Gruppo, che evidenzia undi euro e ricavi pari a 1,862 miliardi (-2%).ed il free cash flow positivo per 285,8 milioniIn conference call con gli il general manager marketing di Publitalia '80, Matteo Cardani, ha detto che isu base annua.Il Cfo di Mediaset Marco Giordano ha assicuratoricordando che l'obiettivo è distribuireindipendentemente dal contributo della partecipazione di Prosieben al risultato.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 2,218 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 2,048. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 2,388.