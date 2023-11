Plenitude: nuovo impianto fotovoltaico presso la sede Saipem di Fano

(Teleborsa) -hanno firmato un accordo per l’installazione presso la sede Saipem di Fano, nella provincia di Pesaro Urbino, diLa produzione di energia elettrica da fonte solare stimata per l’impianto sara` di oltre 1000 MWh annuali che contribuiranno a soddisfare quasi interamente il fabbisogno energetico della sede Saipem migliorandone l’efficienza energetica nell’ottica di una maggiore sostenibilita`.L’accordo siglato prevede che gli interventi di installazione dei pannelli fotovoltaici siano, mentrerelativo alla fornitura dell’energia elettrica prodotta dall’impianto, assicurando cosi` un piu` efficiente controllo dei costi per il suo fabbisogno di energia. L’accordo prevede, inoltre, la gestione, la manutenzione ordinaria e straordinaria e lo sviluppo di un sistema di monitoraggio continuo delle performance. Al termine del periodo contrattuale Saipem diverra` proprietaria dell'impianto., ha commentato "Questo accordo, che si inserisce in un piu` ampio progetto di collaborazione tra le due Societa`, e` in linea con la nostra strategia di creare valore attraverso la transizione energetica e di azzerare, entro il 2040, le emissioni nette di CO2 Scope1, 2 e 3. Siamo quindi lieti di mettere a disposizione della sede di Fano di Saipem le nostre soluzioni di generazione distribuita attraverso un impianto tecnologicamente avanzato che consentira` un uso piu` efficiente e sostenibile dell’energia e di ottimizzare anche i relativi costi fornendo certezza della spesa da sostenere"."La collaborazione con Plenitude ha un significato particolare perche´ coinvolge la sede storica di Fano ed e` la traduzione in azione concreta del nostro impegno a servizio delle priorita` del nostro Piano di Sostenibilita`. Con l’efficientamento energetico e l’approvvigionamento di energia autoprodotta da fonti rinnovabili, puntiamo a ridurre in primo luogo le nostre emissioni. Il nostro piano prevede il raggiungimento del Net Zero al 2050 per le emissioni di Scope 1, 2 e 3, il raggiungimento della Carbon Neutrality delle emissioni Scope 2 dal 2025 e la riduzione del 50% delle emissioni Scope 1 e 2 entro il 2035", aggiunge