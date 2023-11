Mercati asiatici misti, listini cinesi soffrono per settore immobiliare

Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in assenza di indicazioni da parte di Wall Street che ieri è stata chiusa per la festività del Ringraziamento. Mostrano cali i listini cinesi, che accusano i ribassi del settore immobiliare, che ha registrato alcune prese di profitto dopo una settimana forte sulle aspettative di un maggiore sostegno da parte delle autorità.Positiva(+0,52%), che è tornata agli scambi dopo la chiusura di ieri, mentre, al contrario, si muovono in retromarcia, che scivola dello 0,89%, e, che perde lo 0,68%.Pessimo il mercato di(-1,7%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per(-0,73%). Pressoché invariato(0%); con analoga direzione, sui livelli della vigilia(+0,14%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Rialzo marcato per l', che tratta in utile dello 0,82% sui valori precedenti. La giornata del 23 novembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,03%.Il rendimento dell'scambia 0,77%, mentre il rendimento per ilè pari 2,7%.