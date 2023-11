Piazza Affari in leggero rialzo con pochi volumi e spunti

MFE A

(Teleborsa) -, in una giornata con pochi spunti operativi complice la festività in USA. Oggia causa del ponte del Thanksgiving (dopo la chiusura di ieri).A Milano spiccano i rialzi di MFE - MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni), dopo i risultati dei nove mesi sopra le attese e i giudizi positivi degli analisti (hanno alzato i target price). Acquisti anche su, che ha approvato il nuovo Piano Industriale 2024-2026, nel quale il buon contributo di redditività e il forte posizionamento patrimoniale consentiranno di proporre un aumento del dividend payout al 50%.Sul fronte macroeconomico, inla lettura finale delha confermato il calo di -0,1% t/t ma è stata peggiorativa per la variazione tendenziale, corretta a -0,4% da -0,3% preliminare. Sempre in Germania, l' salito a novembre, anche se meno delle attese.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,093. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,23%. Perde terreno il(Light Sweet Crude Oil), che scambia a 76,08 dollari per barile, con un calo dello 0,74%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +174 punti base, con ilche si posiziona al 4,38%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,11%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,29%, e poco mosso, che mostra un +0,18%.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,29%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 31.270 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,12%); poco sopra la parità il(+0,34%).di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo del 2,80%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,27%. Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,01%.avanza dello 0,72%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,16%. Pensosa, con un calo frazionale dell'1,11%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,52%.di Milano,(+4,47%),(+4,09%),(+2,55%) e(+2,08%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,67%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,45%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,99%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,41%.