Piazza Affari piatta con pochi spunti, salgono MFE e Banco Desio

(Teleborsa) -. Pochi gli spunti operativi, essendo oggia causa del ponte del Thanksgiving (dopo la chiusura di ieri). A Milano spiccano i rialzi di MFE - MEDIAFOREUROPE (ex Mediaset, che ora scambia con azioni), dopo i risultati dei nove mesi sopra le attese. Acquisti anche su, che ha approvato il nuovo Piano Industriale 2024-2026, nel quale il buon contributo di redditività e il forte posizionamento patrimoniale consentiranno di proporre un aumento del dividend payout al 50%.Sul fronte macroeconomico, inla lettura finale delha confermato il calo di -0,1% t/t ma è stata peggiorativa per la variazione tendenziale, corretta a -0,4% da -0,3% preliminare. Sempre in Germania, l' salito a novembre, anche se meno delle attese.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,091. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,1%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,74% e continua a trattare a 76,08 dollari per barile.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +176 punti base, con ilche si posiziona al 4,41%.poco mosso, che mostra un +0,08%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,4%, e sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,03%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,13% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 31.218 punti, sui livelli della vigilia. Consolida i livelli della vigilia il(-0,11%); come pure, sulla parità il(-0,11%).di Milano, troviamo(+1,50%),(+1,00%),(+0,69%) e(+0,66%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,81%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.del FTSE MidCap,(+2,34%),(+1,70%),(+1,38%) e(+1,29%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,61%. Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,22%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,2%. Tentenna, che cede l'1,06%.