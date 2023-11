Banche di importanza sistemica globale scendono a 29, esce UniCredit

Credit Suisse

(Teleborsa) - Il(FSB) ha pubblicato l', utilizzando i dati di fine 2022 e applicando la metodologia di valutazione progettata dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS). Rispetto allo scorso anno, si registra l'aggiunta della cinese Bank of Communications (BoCom) e la rimozione due banche (). IlLe banche di importanza sistemica globale sono assegnate a "bucket" corrispondenti a buffer di capitale più elevati che sono tenute a detenere dalle autorità nazionali in conformità con gli standard internazionali. Rispetto alla lista pubblicata nel 2022,: Agricultural Bank of China, China Construction Bank esono passate dal bucket 1 al bucket 2.Scendendo nei dettagli, nellivello, il più alto, non rientra nessun istituto. Nellivello c'è solo JP Morgan Chase. Nellivello ci sonoNellivello ci sono: Agricultural Bank of China, Bank of China,, China Construction Bank,, Industrial and Commercial Bank of China, Mitsubishi UFJ FG e UBS.Nellivello, quello più numeroso, ci sono: Bank of Communications (BoCom),, Groupe BPCE, Groupe, Mizuho FG,, Société Générale,, Sumitomo Mitsui FG, Toronto Dominion,