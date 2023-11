Lattonedil: da Cdp un finanziamento da 12 milioni di euro

(Teleborsa) -necessari all’efficientamento energetico delle strutture e alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici: questi i principali obiettivi del finanziamento da, azienda leader di settore specializzata in materiali per l'edilizia. Il gruppo, produttore di pannelli e coperture per edifici, dispone in Italia di otto siti e i nuovi investimenti si concentreranno a Carimate (Como), Venzone (Udine), Cesena e Crotone. Due milioni verranno utilizzati per realizzare impianti fotovoltaici, il resto andrà direttamente nelle fabbriche.In particolare, attraverso le risorse messe a disposizione da CDP, il Gruppo Lattonedil, che impiega oggidislocati in Italia, Germania, Spagna, Bosnia Erzegovina e Francia, potrà portare avanti il proprio piano di crescita e sviluppo sostenibile. I fondi saranno infatti utilizzati per la realizzazione di nuove dotazioni sulle linee produttive degli stabilimenti in Italia e per interventi specifici di efficientamento energetico, tra cui la realizzazione di ulteriori impianti fotovoltaici per le aree industriali del Gruppo.Si tratta del, azienda che vanta una capacità produttiva annua di oltre 30 milioni di metri quadrati di pannelli, e l’operazione è in linea con gli obiettivi del Piano Strategico 2022-2024 di CDP, che individua nel "Ripensamento delle catene del Valore" una delle principali sfide del Paese su cui concentrare le proprie risorse."Dieci milioni - spiega il- sono in effetti dedicati alla produzione in senso stretto e serviranno ad aggiungere attrezzaggi alle linee attuali per estendere la gamma di prodotti, come accadrà per lo stabilimento di Crotone. Oltre che alla sostituzione di alcuni impianti obsoleti per migliorare l’efficienza complessiva del processo produttivo. A?regime, questo si traduce anche in 20 nuove posizioni lavorative. Nel triennio 2024-2026 il piano di investimenti prevede nel complesso un impegno da parte del gruppo di 21 milioni".