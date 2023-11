Mercati europei in ribasso in seduta con pochi spunti. Attesa per Lagarde

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -e in attesa di una serie di dati di rilievo - a partire dai dati preliminari sull'inflazione europea - che caratterizzerà le prossime sedute. Le letture attese nei prossimi giorni dovrebbero fornire un'indicazione sia sulla dinamica dei prezzi che sullo stato di salute delle economie europee, e serviranno a capire quali potrebbe essere gli atteggiamenti della BCE nella riunione di dicembre.Oggi l'attenzione è sulle parole di, che nel pomeriggio comparirà al Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON) del Parlamento europeo.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,095. Aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,61%, nuovamente sopra 2.000 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il(Light Sweet Crude Oil), che lascia sul parterre lo 0,98%, in attesa delladi giovedì 30 novembre, che non si svolgerà più a Vienna ma tramite collegamento online.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +173 punti base, con ilche si posiziona al 4,38%.tentenna, che cede lo 0,27%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,45%, e resta vicino alla parità(-0,19%).Prevale la cautela a, con ilche continua la seduta con un calo dello 0,48%, troncando così la scia rialzista sostenuta da tre guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 31.247 punti. Sulla parità il(-0,12%); sulla stessa linea, senza direzione il(-0,01%).di Milano, troviamo(+1,23%) e(+0,94%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%. Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,20%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,19%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,92%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,26%),(+1,58%),(+1,25%) e(+1,15%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,09%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,75%. Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,64%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.