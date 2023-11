Wall Street cauta, guarda a dati macro e Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, in quella che si preannuncia una settimana densa di dati con la fiducia dei consumatori e l'inflazione attese nei prossimi giorni. Nel frattempo, i riflettori restano puntati sulle banche centrali: venerdì è atteso l'intervento del numero uno della Fed, Jerome Powell.Ilsi attesta a 35.332 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 4.557 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In frazionale progresso il(+0,22%); sulla parità l'(+0,01%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+0,64%) e(+0,41%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,06%),(-0,69%) e(-0,58%).del Dow Jones,(+1,25%),(+0,98%),(+0,67%) e(+0,65%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,12%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,24%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,10%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,90%.Tra idel Nasdaq 100,(+4,20%),(+3,61%),(+1,79%) e(+1,73%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,55%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,12%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,70%.