Energia, dalla Commissione UE piano d'azione per accelerare lo sviluppo delle reti elettriche

(Teleborsa) - Spina dorsale del mercato interno dell'energia dell'UE, reti stabili e interconnesse sono fondamentali per la transizione verde. Per contribuire all'attuazione del Green Deal europeo, laha presentato oggi unfinalizzato a garantire una maggiore efficienza e un'espansione più rapida e capillare delle. La Commissione ha già definito un quadro giuridico che ne sostiene lo sviluppo in tutta Europa. Con la piena integrazione dei mercati dell'UE, una rete di infrastrutture modernizzate consentirà a cittadini e imprese di beneficiare di un'energia meno costosa e più pulita.Si prevede che ilnell'UE aumenterà del 60% circa di qui al 2030. Le reti dovranno adattarsi a un sistema più digitalizzato, decentrato e flessibile, caratterizzato da milioni di pannelli solari sui tetti, pompe di calore e comunità locali di energia che condividono risorse, dall'immissione in rete di più rinnovabili offshore, da un maggior numero di veicoli elettrici che devono essere ricaricati e da crescenti esigenze di produzione di idrogeno. Tenuto conto del fatto che il 40% delle nostre reti di distribuzione ha più di quarant'anni e del raddoppio della capacità diprevisto entro il 2030, servonodiIl piano d'azione mira ad affrontare le principali sfide collegate alla necessità di ampliare e digitalizzare le reti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica nell'UE, ma anche di usarle meglio, individuandoper contribuire a sbloccare gli investimenti necessari ad assicurarsi reti elettriche all'altezza.L'UE vanta una delle reti più estese e resilienti al mondo, che fornisce energia elettrica a milioni di cittadini. I nostri mercati interconnessi dell'energia si sono dimostrati una risorsa preziosa per garantire forniture stabili durante la crisi energetica. La Commissione ha definito unche sostiene lo sviluppo delle reti elettriche in tutta Europa con la revisione del regolamento sulle reti transeuropee dell'energia e della direttiva sulle energie rinnovabili, nonché con le proposte di normativa sull'industria a zero emissioni nette e di riforma dell'assetto del mercato dell'energia elettrica.Per conseguire l'obiettivo del pianodi mettere fine alle importazioni die portare la quota dial 42,5% entro il 2030, con l'ambizione di raggiungere il 45%, come concordato di recente, l'UE ha bisogno di reti e infrastrutture energetiche rafforzate. Il piano d'azione dell'UE per le reti è stato annunciato nel piano d'azione europeo per l'energia eolica presentato dalla Commissione il mese scorso. Fa seguito al primo forum ad alto livello sulle reti elettriche, organizzato a settembre dalla Rete europea dei gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica (ENTSO-E) con il patrocinio della Commissione europea.Insieme al piano d'azione viene p stata presentata oggi anche unadidi, inclusi nel primo elenco dell'Unione dei progetti di interesse comune e dei progetti di interesse reciproco, che contribuiranno ad allineare l'infrastruttura energetica dell'UE ai suoi obiettivi climatici. Il piano è accompagnato anche da un patto di coinvolgimento teso a garantire l'ampia partecipazione dei portatori di interessi allo sviluppo delle reti.