Iveco, fornitura da 580 milioni di euro per 7.100 scuolabus in Brasile

Iveco Group

(Teleborsa) -, il marchio di autobus urbani, interurbani e turistici di, è statodel programma di trasporto scolastico brasiliano per le aree rurali, noto come "Caminho da Escola". A seguito dell'aggiudicazione di una gara bandita dal Fondo nazionale per lo sviluppo dell'istruzione (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educacao - FNDE), IVECO BUS fornirà fino a, per un valore di 3,1 miliardi di real (circaal cambio attuale).Lacomprende 3.600 autobus scolastici, adatti ad aree rurali, con capacità di 44 posti e 3.500 con capacità di 59 posti, si legge in una nota."Questo successo sottolinea l'impegno di IVECO BUS nel sostenere con prodotti affidabili le scuole brasiliane - ha commentato, President, Bus Business Unit, Iveco Group - Siamo davvero fieri di dare un contributo positivo alle comunità in cui operiamo, garantendo un trasporto sicuro e di qualità agli studenti delle zone rurali".