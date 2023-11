L'Europa resta al palo in attesa dei dati sull'inflazione

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Inwit

Iveco

ERG

CNH Industrial

DiaSorin

Campari

Amplifon

Saipem

Antares Vision

Carel Industries

BFF Bank

Technoprobe

Brunello Cucinelli

ENAV

El.En

LU-VE Group

(Teleborsa) -, in linea con i principali mercati di Eurolandia, in. L'attenzione degli investitori rimane focalizzata sulle mosse della della Banca centrale europea e della Federal Reserve, e sulle sue indicazioni in materia di politica monetaria in vista dei dati sull'inflazione in uscita nei prossimi giorni.Sul fronte macroeconomico, nell'Eurozona a ottobre l'ha segnato una variazione pari a -1% a/a rispetto a -0,9% atteso e -1,2% precedente; in Germania, l'sulla fiducia dei consumatori per dicembre (importante mese delle festività natalizie) è migliorato leggermente, passando a -27,8 punti dai -28,3 punti precedenti.Per quanto riguarda la politica monetaria,(presidente della Bundesbank e membro board BCE) ha detto che "è prematuro abbassare presto i tassi di interesse o speculare su tali misure" e che "è necessario che questi livelli (dei tassi, ndr) siano mantenuti per un periodo sufficientemente lungo".Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,1. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dell'1,20%. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo del 2,47%.Sulla parità lo, che rimane a quota +175 punti base, con ilche si posiziona al 4,25%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, e piccola perdita per, che scambia con un -0,21%.Chiusura sulla parità per la, con ilche si attesta a 29.377 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza infamia e senza lode il, che rimane a 31.332 punti. Guadagni frazionali per il(+0,3%); sulla parità il(+0,05%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta del 28/11/2023 è stato pari a 1,8 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,71 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,42 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+3,52%),(+2,56%),(+1,55%) e(+1,44%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,79%. Scivola, con un netto svantaggio del 2,11%. Tentenna, che cede l'1,43%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,35%.del FTSE MidCap,(+7,88%),(+5,63%),(+5,14%) e(+3,95%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,44%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,30%. Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,08%.scende del 2,03%.