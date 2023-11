Mercati europei in calo, dichiarazioni hawkish dalla BCE

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ERG

Iveco

Banca MPS

ENI

DiaSorin

Moncler

Campari

Amplifon

Antares Vision

Carel Industries

Ascopiave

IREN

LU-VE Group

Brunello Cucinelli

Eurogroup Laminations

Sesa

(Teleborsa) -. La, in attesa della lunga stringa di dati che sarà pubblicata da domani sia in USA che in Eurozona. In, l'sulla fiducia dei consumatori per dicembre (importante mese delle festività natalizie) è migliorato leggermente, passando a -27,8 punti dai -28,3 punti precedenti; il morale delle famiglie tedesche è comunque rimasto su livelli molto bassi senza mostrare segnali di un possibile recupero nel breve periodo.Sul fronte della(presidente della Bundesbank e membro board BCE) ha detto che "è prematuro abbassare presto i tassi di interesse o speculare su tali misure" e che "è necessario che questi livelli (dei tassi, ndr) siano mantenuti per un periodo sufficientemente lungo". Le parole di Nagel seguono un intervento della presidentenella giornata di ieri.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,095. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,01%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,96%), raggiunge 75,58 dollari per barile.In salita lo, che arriva a quota +179 punti base, con un incremento di 5 punti base, con ilpari al 4,34%.incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,39%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,62%.Sessione debole per il, che scambia con un calo dello 0,28% sul; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 31.196 punti. In frazionale calo il(-0,55%); con analoga direzione, negativo il(-0,78%).Tra lea grande capitalizzazione, composta, che cresce di un modesto +1,4%. Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,89%. Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,88%.avanza dello 0,75%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,77%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,14%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,07%. Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,61%.Tra i(+2,83%),(+2,82%),(+2,01%) e(+1,66%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,72%. Vendite su, che registra un ribasso del 3,24%. Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,72%. Sotto pressione, che accusa un calo del 2,67%.