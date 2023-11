Wall Street prende fiato dopo il rally, attesa per PCE

Zscaler

(Teleborsa) -, che, in attesa di ulteriori indicazioni dai dati macroeconomici e dalle parole dei banchieri centrali sulla. I riflettori questa settimana sono puntati sulla giornata di giovedì, quando sarà pubblicato il rapporto sulla spesa per consumi personali (PCE) di ottobre negli Stati Uniti, che include il PCE core, ritenuto la misura dell'inflazione preferita dalla Fed.Intanto, sul fronte macroeconomico, sia Standard & Poor's che la Federal Housing Finance Agency hanno comunicatonel mese di settembre 2023.Intanto si analizza l'andamento della spesa dei consumatori nelle giornate di sconti appena concluse. Laha raggiunto il massimo storico di 12,4 miliardi durante il, secondo le stime di Adobe Digital Insights citate da Reuters. La spesa dei consumatori è aumentata del 9,6% rispetto agli 11,3 miliardi di dollari dello scorso anno, superando le aspettative iniziali di Adobe di un aumento del 6,1% a 12 miliardi di dollari.Tra iha comunicato un fatturato trimestrale inferiore alle stime di alcuni analisti, è emerso che il previsto acquisto da 20 miliardi di dollari da parte didi Figma rischia di essere bloccato dalle autorità britanniche per problemi di concorrenza, eha ampliato l'accordo di licenza e ricerca con: il colosso cinese di fast fashionha presentato in via confidenziale alle autorità di regolamentazione statunitensi i documenti per un'offerta pubblica iniziale che potrebbe avvenire l'anno prossimo;starebbe nuovamente conducendo trattative con potenziali investitori per un'offerta pubblica iniziale.Guardando ai, ilsi ferma a 35.347 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 4.544 punti. Sulla parità il(-0,07%); come pure, senza direzione l'(-0,09%).