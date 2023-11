Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini

S&P-500

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee, dove rallenta l'inflazione tedesca a novembre e più delle attese. Stabile sulla piazza di New York l'Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 1,097. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.042,1 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,87%.Retrocede di poco lo, che raggiunge quota +173 punti base, mostrando un piccolo calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,16%.buona performance per, che cresce dell'1,09%, tentenna, che cede lo 0,43%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,24%. Piazza Affari termina la sessione in rialzo, con ilche avanza a 29.688 punti; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 31.645 punti.Alla chiusura di Milano risulta che ilnella seduta del 29/11/2023 è stato pari a 2,71 miliardi di euro, con un incremento del 50,43%, rispetto ai precedenti 1,8 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,75 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 5,25%.Brilla, con un forte incremento (+3,85%).Sostenuta, con un discreto guadagno del 3,22%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,94%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,44%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,16%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,81%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,72%.di Milano,(+6,63%),(+3,87%),(+2,54%) e(+2,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,87%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,07%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,63%.