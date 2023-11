Convergenze convoca assemblea per approvazione buyback

Convergenze

(Teleborsa) - Ildi, società quotata su Euronext Growth Milan (EGM) e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha deliberato di sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti laL'autorizzazione e` richiesta al fine di attribuire al CdA la facoltà di effettuare l'acquisto, in una o più tranches, fino a un numero massimo che, considerando le azioni Convergenze di volta in volta detenute, non sia superiore al 20% del capitale e per un. L'autorizzazione sarà conferita per un periodo di 18 mesi, a far data dalla eventuale deliberazione assembleare.Alla data odierna, la società. L'assemblea è convocata in data 15 dicembre 2023 in primaconvocazione e, ove occorrendo, il 18 dicembre 2023 in seconda convocazione.L'amministratore delegato Rosario Pingaro aveva detto a Teleborsa di stare lavorando per un buyback con l'obiettivo di "trasmettere al mercato il messaggio che la".