Richemont "monitora situazione" su Farfetch, nessun obbligo finanziario

Richemont

Farfetch

(Teleborsa) -, colosso svizzero del lusso sta "" riguardande, piattaforma online per la vendita di beni di moda, lusso e design. Lo si legge in una nota che segue le recenti indiscrezioni di stampa e l'annuncio di Farfetch che non pubblicherà oggi - come previsto dal calendario finanziario - i suoi risultati del terzo trimestre 2023, rimandando a data da destinarsi.Richemont ricorda ai suoi azionisti che "nei confronti di Farfetch" e sottolinea che "in Farfetch".Il big del lusso ha aggiunto di stare considerando le suecon Farfetch annunciati il 24 agosto 2022, che rimangono soggetti a determinati termini e condizioni in sospeso. Richemont ha accettato lo scorso anno di vendere una partecipazione del 47,5% nella sua attività di moda e accessori Yoox Net-A-Porter (YNAP) a Farfetch, con un accordo in base al quale Farfetch potrebbe acquisire anche il resto di YNAP."Né Richemont Maisons né Yoox Net-A-Porter (YNAP) hanno attualmente adottato lee continuano a operare sulle proprie piattaforme", viene spiegato.Ieri il Telegraph ha scritto che ildi Farfetch, José Neves, sarebbe. Farfetch è stata quotata al NYSE nel settembre 2018 con una valutazione di 6,3 miliardi di dollari. Tuttavia, da allora FTCH ha perso più del 90% del suo valore, perché si è trovata ad affrontare pressioni sui costi e debole domanda del lusso.