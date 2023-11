Tonica Wall Street dopo dati PIL terzo trimestre

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

finanziario

beni industriali

materiali

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

Salesforce

Intel

Nike

Goldman Sachs

Wal-Mart

Microsoft

McDonald's

Coca Cola

Workday

CrowdStrike Holdings

Palo Alto Networks

Atlassian

Constellation Energy

Sirius XM Radio

JD.com

Meta Platforms

(Teleborsa) - Wall Street taglia il traguardo di metà seduta all'insegna del rialzo dopo i dati sul, rivisto al rialzo (+5,2%) nel terzo trimestre. Le, che rappresentano il 69% dell'economia statunitense, sono aumentate del 3,6%, inferiori al +4% in prima lettura. I mercati ora guardano ai verbali della banca centrale americana, in uscita stasera, e all'inflazione statunitense di domani.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un guadagno frazionale sul dello 0,36%; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,26%, portandosi a 4.567 punti. Leggermente positivo il(+0,23%); sui livelli della vigilia l'(+0,08%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,20%),(+0,59%) e(+0,56%). Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-0,76%) e(-0,73%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,82%),(+2,16%),(+2,10%) e(+1,82%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,73%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,63%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,60%.Al top tra i, si posizionano(+12,48%),(+9,60%),(+5,07%) e(+5,03%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,50%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,32%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,13%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,50%.