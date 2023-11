Eurozona, inflazione ancora in calo a novembre

(Teleborsa) - Attesa in ulteriore calo l'inflazione in Eurozona e più di quanto stimato dagli analisti. È quanto emerge dai dati preliminari dell', che ha pubblicato stamattina la stima flash dell'inflazione.Il dato tendenziale segna un +2,4% a novembre contro il +2,9% del mese precedente e il +2,7% del consensus.Su mese, invece, i prezzi al consumo segnano un decremento dello 0,5%, contro il +0,1% del mese precedente.viene stimata al 3,6%, rispetto al 4,2% del mese precedente ed al +3,9% del consensus.è attesa in frenata al 4,2% dal +5% del mese precedente.