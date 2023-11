Mercati europei positivi aspettano l'inflazione USA

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Saipem

STMicroelectronics

Leonardo

Unicredit

Hera

Ferrari

Terna

Seco

Saras

Sanlorenzo

Alerion Clean Power

Cementir

Ferragamo

Intercos

IREN

(Teleborsa) -, dopo i dati sull' inflazione europea che ha rallentato ancora il passo, a novembre. Attesa in rallentamento anche, dato che arriverà nel primo pomeriggio. Previsto per oggi l'intervento della, in apertura del Forum sulla supervisione bancaria, mentre domani parlerà ilSul mercato valutario, si muove debole l', che scambia con un calo dello 0,48%. Lieve calo dell', che scende a 2.038,4 dollari l'oncia. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dello 0,67%.Lieve peggioramento dello, che sale a +175 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,20%.sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,44%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,60%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,49%. Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,46% a 29.825 punti, proseguendo la serie positiva iniziata martedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 31.777 punti.di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,04%. Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,73%.avanza del 2,72%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,16%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,13%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,03%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,89%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,70%.Tra i(+2,58%),(+2,41%),(+2,18%) e(+1,71%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,11%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,70%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,46%.